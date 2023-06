Mind the gap

Die rasante Bodenversiegelung und der steigende Urbanisierungsgrad des Planeten beeinflusst den natürlichen Wasserkreislauf. Eine Folge der Verstädterung ist, dass der Anteil an undurchlässigen Oberflächen steigt und die Mengen an Oberflächenwasser, das nicht versickern oder verdunsten kann, in die Höhe schnellen. Zugleich sorgt der Klimawandel für immer mehr Wetterextreme wie Stürme und Überschwemmungen. Die Stadtplaner von heute arbeiten deshalb daran, die Städte diesbezüglich resilienter zu machen.