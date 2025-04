Mexi-dänisches Schmuckstück

Längst macht das dänische Unternehmen Vipp neben Tret-Mistkübeln, Bad- und Küchen-Design auch mit coolen Gästehäusern Furore. Jüngster Streich: Das aus Stampflehm gebaute Vipp Todos Santos in Mexiko, das skandinavischen Minimalismus und mexikanische Tradition verbindet.

Man könnte sagen, dieses Haus gibt Betrachtern wie auch Nutzern schon auf den ersten Blick „Kalt-Warm“. Im positiven Sinne, allerdings. Weil es voller Kontraste steckt, die sich zu einem spannenden Ganzen zusammenfügen: Das neue Vipp Todos Santos Gästehaus fasziniert mit einer Kombination aus kühler skandinavischer und typisch mexikanischer Designtradition. Aus Stampflehm gebaut und mit handverlesenen Details versehen, lädt das außergewöhnliche Stück Architektur zu entspanntem Verweilen – mit Blick auf den Pazifik und umgeben von karger Kakteen-Wunderwelt. Extravagante „Nummer 10“ Das mittlerweile zehnte Gästehaus des Familienunternehmens Vipp liegt im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur. Genauer gesagt: In Todos Santos, einem der „Magischen Orte“, die für ihren typischen und gepflegten Charakter bekannt sind.

Auf Klima und Outdoor-Lifestyle zugeschnitten: Das Vipp Todos Santos Gästehaus.

Lehmmauern und aus Zweigen geflochtene Fensterläden schützen vor Hitze.

Entworfen wurde das Schmuckstück vom renommierten Architekten Pablo Pérez Palacios und seinem in Mexiko-Stadt ansässigen Studio PPAA. Und es unterscheidet sich stark von den bisherigen Hotel- und Gästehaus-Projekten der innovativen Dänen. Nicht nur, weil sich diese Unterkünfte – wie etwa das „Pencil Case“, das „Shelter“ oder das „Farmhouse“ – samt und sonders in Europa befinden. Sondern auch, weil sich die Bauweise des Vipp Todos Santos an mexikanischen Gepflogenheiten und örtlichen Gegebenheiten orientiert. Komfort in Lehm Traditionellen lokalen Bautechniken folgend, entstand das Refugium unter Einsatz natürlicher Materialien aus der Umgebung. Das Stampflehmkonstrukt wurde somit auch perfekt aufs Klima seines Standorts zugeschnitten. Seine dicken, gepressten Lehmwände sorgen für natürliche Isolierung in der Nacht und halten das Innere tagsüber kühl. Diese robusten, im Rohzustand belassenen Wände prägen sowohl das Äußere als auch das Innere des 350 Quadratmeter umfassenden Gebäudes.

Das Interieur verbindet skandinavische und mexikanische Einflüsse zu einem wohligen Ganzen.

Vipp Todos Santos besteht aus einem Haupttrakt, zwei miteinander verbundenen Gästehäusern, fünf Schlafzimmer und einem überdachten Innenhof. Auf dem Dach dient ein kreisrunder Pool als himmlische Oase und bietet weiten Blick auf Meer und Horizont. Die überdachte Terrasse indes ist als sozialer Mittelpunkt des Hauses konzipiert und kann das ganze Jahr über genützt werden. Damit würdigt die Anlage den typischen Lebensstil der Region, in der nicht nur geselliges Zusammensein gern im Freien zelebriert wird. Wohl überlegt platzierte Volumina und Außentreppen unterstützen dieses Ziel. Todos Santos bietet eine einzigartige Mischung aus Topografie, Geschichte und Einflüssen. Wir wollten diese Traditionen respektieren und gleichzeitig unsere eigene architektonische Sprache schaffen - eine, die sich harmonisch in die umgebende Landschaft einfügt. Architekt Pablo Pérez Palacios

Klare Linien und warme Naturtöne dominieren alle ...

... Räume des neuen Refugiums an Mexikos Pazifikküste.

Große Fenster eröffnen freien Blick aufs Meer und holen quasi die Natur ins Haus. Was jedoch selbstverständlich draußen bleiben muss, ist ein Zuviel an Sonnenhitze. Deshalb sorgen aus Zweigen des örtlichen Palo de Arco-Baums geflochtene Fensterläden für Schutz – und zugleich für feine Schattenspiele in den Räumen. Und dies ist nur ein Detail des achtsam gestalteten Interieurs, für das ein internationales Profi-Team verantwortlich zeichnet. Denn hier hat Architekt Pérez Palacios eng mit Sofie Christensen Egelund, der US-Miteigentümerin von Vipp in dritter Generation, und Vipp-Mitarbeiterin und Innenarchitektin Julie Cloos Mølsgaard aus Kopenhagen kooperiert. Lokales Handwerk & Star-Design Sanfte Naturtöne und -Texturen verleihen dem Refugium ein angenehm ruhiges Ambiente. Jedes Element des Hauses wurde so gewählt, dass es die minimale Materialpalette aus Erde, Holz und Beton ergänzt. Maßgefertigte Möbel und Designstücke spielen eine wichtige Rolle. Ebenso, wie lokale Handwerks- und Webtechnik, Kunst, Textilien und Keramik aus der Region. All dies jedoch in geschickter Verbindung: Im Vipp Todos Santos Gästehaus paart sich skandinavischer Minimalismus mit mexikanischem Flair.

Vipp Todos Santos: Komfortabler Stilmix mit handverlesenen Möbeln und Details.

Der offene Wohnbereich ist mit der hochmodernen Vipp V3-Küche aus eloxiertem Aluminium ausgestattet. Die skulpturale Silhouette mit stranggepressten Fronten und einer glatten Edelstahl-Arbeitsplatte kontrastiert die warmen Stampflehmwände und sorgt so für speziellen Look. Und auch abseits der Küche ergänzen Möbel, Beleuchtung, Badezimmerelemente und Outdoor-Kollektionen von Vipp diese unverwechselbare Optik. Vipp Todos Santos zum Sitzen Keine Frage, dass zur Eröffnung des neuen Gästehauses natürlich auch eine Sonderedition präsentiert wurde, die zum Design der Destination passt: Der Vipp-Drehstuhl ist nun auch in einem lebhaften Jacquard-Stoff von Pierre Frey verfügbar. Der Stoff wurde aufgrund seiner kräftigen Farben und reichen Texturen ausgewählt, die den pulsierenden Geist Mexikos widerspiegeln sollen. Und die grafischen Bayadère-Streifen heben sich strahlend vom industriellen Aluminiumrahmen der gefragten Sitzgelegenheit ab.

Dansk-Design meets Mexico: Die eigens zur Eröffnung des Gästehauses entworfene Sonderedition des Vipp-Drehsessels.

Mexiko-Kenner wissen, dass auch der Ort der Neueröffnung Besonderes birgt: Das an der Küste der mexikanischen Halbinsel Baja California zwischen dem Gebirgszug Sierra de la Laguna und dem Pazifik gelegene Todos Santos gilt seit Langem als Zufluchtsort für Künstler und Kreative. Kreativ-Hotspot Historischer Charme und verschiedenste kulturelle Einflüsse finden sich vor Ort in Harmonie. Architekturfans erfreuen sich am Mix aus Kolonialzeit- und modernen Bauten, die – wie das neue Gästehaus – den Bauweisen der Region auf umweltfreundliche Art Tribut zollen. Abenteuerlustige aus aller Welt reisen an, um an unberührten Stränden Aktivitäten von Surfen, Tauchen und Walbeobachtung bis Wandern oder Reiten zu genießen. Obendrein fasziniert das rund eine Fahrtstunde vom Flughafen San Jose del Cabo (SJD) gelegene UNESCO Biosphärenreservat Todos Santos mit einzigartiger Landschaft.

Lockender Luxus: Pool und Dachterrasse laden zu entspanntem Verweilen.

Ein Schnäppchen ist Urlaub im neuen Vipp Todos Santos Refugium freilich nicht: Seit November 2024 buchbar, kommt es auf stolze 2.500 US-Dollar pro Nacht. Allerdings: Sich einfach mal nur von außergewöhnlichem Design und ebensolchen Ideen inspirieren zu lassen kostet nichts. Und diesbezüglich hatten die Produkte und Projekte der innovativen Dänen immer schon viel zu bieten. Vom legendären Mistkübel mit Fußpedal, der einst den Erfolg des Unternehmens begründete, bis zum nun zehnten, sehenswerten Gästehaus. Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Vipp Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.