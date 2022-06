Mehr als ein Arbeitsort für IBM

Was Gesundheit und Nachhaltigkeit betrifft, streben die Architekten nach Bestnoten: Sie wollen sowohl höchste WELL-, als auch „Outstanding“ BREEAM-Zertifizierung erreichen. Also zwei international anerkannte Gütesiegel, die dem Neubau Top-Qualität in Sachen Wellness und Umweltfreundlichkeit attestieren. Um dies zu erreichen, kooperiert Powerhouse Company mit Partnern, die multidisziplinäre Expertise garantieren. Dazu zählen unter anderem DVP, Van Rossum, DVP Smart Concepts und die Nachhaltigkeits- und Gesundheitsexperten von DGMR.

Ankerpunkt eines neuen Viertels

Die zukunftsfitte IBM Zentrale bildet einen Knotenpunkt im großen und gemischt genutzten Stadtquartier Think District. Das Bürohaus ist als „Anker“ und Erfolgs-Symbol des Unternehmens im Amsterdamer Riekerpolder gedacht. Umgeben von üppigem Grün steht es für die Zukunft, in der IBM die Stadt zur Zusammenarbeit lädt. Weiterer Fixpunkt des Masterplans ist ein Wohngebäude, das IBMs neue „Welt“ überragt und Ausblick übers neue Viertel bietet.