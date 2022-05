Meeting in der Cabana

Das Große steckt im Kleinen

In den äußeren, stärkeren Eschenprofilen sind jeweils Strukturen aus dünneren, geformten Profilen enthalten. Dabei wiederholt sich die Grundform im Großen wie im Kleinen. Man nennt so eine Struktur auch Fraktal. Dieses Prinzip der Selbstähnlichkeit kommt in der Natur häufig vor, so auch in getrockneten Kaktusfasern, die für das Design Modell standen.

Der nachwachsende Rohstoff Holz ist für den Architekten das ideale Baumaterial unserer Zeit, wie er sagt. Ob für sein parametrisch designtes Office-Gebäude St. Denis oder für ein Mobiliar wie die Cabana.

Text: Gertraud Gerst Fotos: Martin Phelps

