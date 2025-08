Meerblick für Mensch und Hund

In Japan nehmen Haustiere einen besonderen Stellenwert ein, der sich auch architektonisch niederschlägt. In der Necklace Villa, einem Feriendomizil auf der Insel Awaji-shima, ist auch für die Erholung der Vierbeiner bestens gesorgt.

Aufgrund seiner hohen Bevölkerungsdichte und der oft beengten Raumverhältnisse ist Japan eigentlich kein besonders haustierfreundliches Land. Dennoch haben die Japaner Mittel und Wege gefunden, Tiere in ihren Alltag zu integrieren. Davon zeugen einschlägige Katzen-Cafés, Hunde-Spas und Restaurants, in denen die Haustiere sogar mit der Familie an einem Tisch sitzen können. Jüngsten Schätzungen zufolge gibt es in japanischen Haushalten mittlerweile wesentlich mehr Haustiere als es Kinder unter 15 Jahren gibt. Zu diesem Haustierboom passt ein Wohnprojekt im Norden von Awaji-shima, einer Insel vor der Bucht von Ōsaka.

Der Wohnbereich steigt stufenweise an und liegt über dem Straßenniveau.

Die sogenannte Necklace Villa ist ein speziell für Hundebesitzer konzipiertes Ferienhaus mit Meerblick. Im vollständig umbauten Innenhof genießen die Tiere freien Auslauf. Wohnbereich über der Bell-Grenze Sowohl an der straßen- als auch an der hofseitigen Fassade fallen die spielerische Anordnung von Kubaturen und die unterschiedlichen Fensteröffnungen auf. Während die großen Verglasungen den menschlichen Bewohnern Ausblick verschaffen, dienen die kleinen, bodennahen Fenster und Öffnungen der Erkundung durch die urlaubenden Vierbeiner. Weil sich das Grundstück an einer rege befahrenen Straße befindet, haben die Planer von 1110 Office for Architecture den Wohnraum an dieser Stelle über das Straßenniveau angehoben. Auf diese Weise wollte man verhindern, dass die Hunde bei jedem vorbeifahrenden Auto zum Gebell ansetzen.

Die Insel Awaji-shima, die vor der Bucht von Ōsaka liegt, war in den letzten Jahren von einer rasanten Verstädterung geprägt.

Im grasbewachsenen Innenhof haben die Planer ein dazu passendes Gefälle erzeugt, das den Auslauf besonders spannend macht. Ein ruhiger Innenhof Durch die Grenzbebauung des Grundstücks ergibt sich eine gewisse Abschottung zur Umgebung hin. Im nördlichen Teil der Insel hat in den letzten Jahren eine rasante Verstädterung eingesetzt. Wo früher noch natürliche Landschaften den Küstenabschnitt prägten, reihen sich heute Cafés, Gaststätten und Freizeitparks, darunter auch ein Hello Kitty-Themenpark. Um das Katzen-Maskottchen herrscht in Japan auch über 50 Jahre nach seiner Entstehung ein ungebrochener Hype.

Die einzelnen Kubaturen der Necklace Villa sind ohne Trennwände aneinander gereiht.

Wir haben uns für den Entwurf eines Hofgebäudes entschieden, das als Puffer zur lauten Straße und der Umgebung hin dient. 1110 Office for Architecture An der einstmals ruhigen Liegenschaft am Meer ist es in der jüngeren Vergangenheit also entsprechend lauter geworden. „Aus diesem Grund haben wir uns für den Entwurf eines Hofgebäudes entschieden, das als Puffer zur lauten Straße und der Umgebung hin dient“, erklärt das 2017 von Hiroto Kawaguchi gegründete Büro. Aber anstatt die Umgebung mit ihrer unabsehbaren Entwicklung gänzlich auszusperren, reagierten die Planer mit einer ambivalenten Haltung, wie sie es nennen. Große Öffnungen schaffen eine visuelle Verbindung zur Realität vor der Tür und sorgen im offenen Raumkonzept für interessante Blickbezüge.

Auslauf im Kreislauf: Auch an regnerischen Tagen bietet das Hofgebäude jede Menge Bewegungsspielraum für die urlaubenden Vierbeiner.

Ein Haus mit Kreislauf Die einzelnen Kubaturen des Hauses reihen sich an einander wie die „Perlen einer Kette“, was zur Namensgebung für die Ferienunterkunft führte. In der Necklace Villa sind die Räume nicht wie bei herkömmlichen Wohnhäusern durch Wände von einander getrennt. Stattdessen sind sie wie an einer Halskette aufgefädelt und durchgängig miteinander verbunden. Die stufenweisen Niveausprünge schaffen eine räumliche Zonierung und eine Umgebung, in der Menschen und Hunde auf natürliche Weise zusammenleben können. 1110 Office for Architecture So ergibt sich für Gäste und ihre vierbeinigen Begleiter ein abwechslungsreicher Rundgang oder „Kreislauf“, der durch das ganze Haus führt und auch an regnerischen Tagen für Bewegungsspielraum sorgt.

Die Planer wollten mit der Necklace Villa einen Ort schaffen, an dem man im Hier und Jetzt entspannen kann.

Durch den erhöhten Wohnbereich ergibt sich eine ansteigende und wieder abfallende Topographie im Inneren. 1110 Office for Architecture erklärt dazu: „Die stufenweisen Niveausprünge schaffen eine räumliche Zonierung und eine Umgebung, in der Menschen und Hunde auf natürliche Weise zusammenleben können, ohne durch Wände getrennt zu sein.“ Wie der Herr, so's Gescherr Die Terrassenflächen im Innenhof erweitern diesen Rundgang ins Freie, den die Hunde durch entsprechende Öffnungen jederzeit in Anspruch nehmen können.

Auslauf zu jeder Zeit: Die Architektur sorgt für die Selbstermächtigung der Vierbeiner.