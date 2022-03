Medizin für Klimaopfer

Wir Menschen neigen dazu, Probleme erst zu lösen, wenn sie uns wirklich beeinträchtigen. Beispiel: Jährlich nehmen in Österreich und Deutschland nur rund elf Prozent der Menschen kostenlose Gesundheitsvorsorge-Untersuchungen wahr. Wir gehen also erst zum Arzt, wenn es schmerzt. Skurril: Gerade Raucher meiden die Vorsorge wie der Teufel das Weihwasser. Dabei wären gerade sie besonders gefährdet …

Technik ist die beste Medizin

Ganz ähnlich verhalten wir uns als Menschheit offensichtlich, wenn es um unsere Lebensspenderin Erde geht. Wir wissen, dass wir an ihr Raubbau betreiben. Wirklich etwas ändern? Fehlanzeige. Stattdessen bauen wir auf technische Errungenschaften – die sollen uns buchstäblich aus dem Dreck ziehen. Hier ist offensichtlich die Sichtweise ähnlich, wie bei uns als Individuen. Die Medizin wird’s schon richten, heißt es dann eben.

Sehr deutlich wird dieser Umstand aktuell in Anbetracht des gerade präsentierten und gewiss spektakulären „River Blue Project“ in China. Dabei geht es im Kern darum, ein ganzes Stadtgebiet klimasicher zu machen. So sagen die zuständigen Architekten von VenhoevenCS selbst: „Um unseren Masterplan zukunftssicher zu machen und ihn an die Folgen des Klimawandels anzupassen, haben wir ein innovatives Design entwickelt, bei dem sich alles ums Wasser dreht.“

River Blue Project als Notoperation

Kurz gesagt: Den Menschen in der Stadt Bao'an, an den Ufern des Pailo-Flusses in Shenzhen gelegen, steht das Wasser durch die Klimaerwärmung bis zum Hals. Also wird eben eine Notoperation eingeleitet. Weil man das aber freilich so nicht sagen will, steht in der offiziellen Ausschreibung des gigantischen Vorhabens: „Das Projekt setzt auf die Koexistenz von städtischer und natürlicher Umwelt, um die Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten und das Wirtschaftswachstum des Stadtteils zu fördern.“