Manche mögen's weiß

Und dann ist da das historische Bürogebäude Casa Pich i Pon – eines der unterschätzten architektonischen Juwele der kosmopolitischen Hauptstadt der spanischen Region Katalonien. Der Architekt, Stadtplaner, Kunsthistoriker und Politiker Josep Puig i Cadafalch hat es für den Politiker und Unternehmer Juan Pich y Pon entworfen.

Barcelonas erstes Penthouse

Das Haus an der Plaça de Catalunya, so die katalanische Schreibweise, ist gleich in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Im Jahr 1921 ließ Pich y Pon das erste moderne Penthouse der Stadt errichten. Der Hauseigentümer beschloss, dass die herrschaftlichste Wohnung – anders als sonst – im obersten Stockwerk untergebracht sein sollte. Die Dachgeschoßwohnung erreichte der Hausherr mittels Aufzug.

Puig i Cadafalch führte, als er das Gebäude renovierte, nicht nur das Penthouse ein, sondern auch eine neue Typologie in die zeitgenössische katalanische Architektur: das (moderne) Bürogebäude. Er sorgte für maximale Flexibilität in den Innenräumen. Und er nutzte das natürliche Licht durch die damals neuen, großen Fensteröffnungen an der Außenfassade.

Roaring Twenties

Damals, das waren die sogenannten „Roaring Twenties” oder auch „Goldenen Zwanziger Jahre” genannt. Allerorts war zunächst ein starkes Konjunkturhoch zu verzeichnen – mitsamt blühendem kulturellen Leben.

Doch zurück zur Gegenwart: Die Plaça de Catalunya diente immer als Bindeglied zwischen der Altstadt und der moderneren City. Charakteristisch sind der sternförmige, aus blauen, roten und grauen Fliesen gestaltete Boden sowie der Springbrunnen. Heute münden die stark frequentierte Rambla und der lebhafte Passeigo de Gracia als beliebte Einkaufsstraßen direkt auf die Plaza de Catalunya.