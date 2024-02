Luxus im Einklang mit der Natur

Es gibt Grundstücke, die machen es den Planern richtig schwer. So wie jenes im mexikanischen Valle de Bravo. Denn so traumhaft der Ausblick über den Avándaro-Stausee auch war, so herausfordernd präsentierte sich die Topographie des Geländes. Für das heimische Design-Büro Luciano Gerbilsky Arquitectos galt es, einen 1.000-Quadratmeter-Bau auf und an eine zerklüftete Steilklippe zu setzen. Und dabei mussten nicht weniger als 40 Meter von der Zufahrt im obersten Abschnitt bis zum Bootssteg am Ufer überbrückt werden.