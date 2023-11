Logistikzentrum setzt auf Holz

Das künstlich angelegte Feuchtbiotop und die Dachwiese seien integrale Bestandteile zur Förderung der Artenvielfalt, erklärt die Architektin. Und nicht nur das: „Diese bewusste Integration der Natur in den Arbeitsbereich schafft eine einzigartige Atmosphäre, in der die Mitarbeiter mit der natürlichen Welt in Verbindung treten können“. Dies steigere Wohlbefinden und Produktivität. Wobei, so Stockmarr: „Entscheidend für den Erfolg ist jedoch, dass nicht jeder Bereich für Menschen zugänglich ist, um sicherzustellen, dass die Natur ungehindert von menschlichen Aktivitäten gedeihen kann.“

Schutz statt Schmutz für Wasser

Selbstverständlich bekommt das Logistics Center West auch ein optimiertes Bewässerungssystem, das eine gesunde Wasserökologie fördert, vor Überschwemmungen und Verschmutzung des lokalen Wassersystems schützt. Obendrein kann das auf dem Dach anfallende Regenwasser effizient für den internen Gebrauch des Gebäudes wiederverwendet werden.