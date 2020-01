Lindenberg – oder wie man „Hotel“ neu definiert

Es ist „kein Hotel“, sondern eine „Gästegemeinschaft“. So beschreiben die Betreiber ihr inzwischen drittes Haus. Und dies ist längst nicht alles, was das vor wenigen Monaten eröffnete „Lindley Lindenberg“ in Frankfurt am Main besonders macht. Für seine Gestaltung zeichnen Franken Architekten, Exitecture (Bauleitung) und Studio ABERJA (Interieur) verantwortlich. Ein spannendes Projekt – in jeder Hinsicht.

Transparente „Wunderkiste“

Dass Lindley Lindenberg tatsächlich „anders“ ist, beweist es schon von außen. Das vielfach preisgekrönte Büro Franken Architekten hat hier einen einladenden, höchst kreativen Blickfang gestaltet: Durch die verglaste Fassade kann man die über sieben Etagen verteilten, bunten Gemeinschaftsräume sehen. Im Gegensatz zu den privaten Zimmern werden diese von Gästen und Dauermietern gemeinsam genützt.Der riegelförmige Baukörper ist in einen Zimmertrakt mit Lochfassade und eine südseitige „ Wunderkiste“ geteilt, in der sich teils doppelgeschossige Gemeinschaftsräume befinden.