Liknon: Ein Markenhaus für Metaxa

Um an diese Ursprünge anzuknüpfen, hat der Entwurf von K-Studio darauf abgezielt, die Dominanz der Terrassenlandschaft hervorzuheben und zu erhalten. Ein Weg wurde entlang der Steinmauern angelegt und eingebettet.

„Topos” und „Chronos” als Leitmotiv

Das Markenhaus im Norden der Insel, an den Ausläufern des Naturschutzgebietes Oros Karvouni, lässt die Besucherinnen und Besucher in das Erbe eintauchen und verstehen, was einen Metaxa auszeichnet. Von den Produktionsprozessen bis hin zum abschließenden Genuss ist man eingeladen, mit allen Sinnen zu erforschen.