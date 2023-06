Leuchtturm im Kulturbezirk

Seit mehr als 100 Jahren ist das Quartier des Spectacles in der Innenstadt von Montreal das kulturelle Herzstück der kanadischen Metropole. Im Laufe der Jahrzehnte siedelten sich in dem Viertel zahlreiche Kabaretts, Theater sowie das Kulturzentrum Place des Arts an.

Heute werden hier für Einheimische und Tourist:innen an mehr als 80 Veranstaltungsorten Festivals, Konzerte, Opern, Theaterstücke, Comedy sowie Tanz-Events angeboten. Öffentliche Kunstinstallationen und Lichtprojektionen sorgen für eine außergewöhnliche Atmosphäre. "Hier ist die Show allgegenwärtig: drinnen und draußen, zu jeder Jahreszeit, Tag und Nacht", heißt es offiziell seitens der Stadt.