Letzte Tage der Zukunft

Jahrzehntelang war der Turm eine Landmark im Tokioter Stadtteil Ginza und das bekannteste Bauwerk der japanischen Metabolisten. Doch die Zeit ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Die Kapseln sind zum Teil in desolatem Zustand, und in den Dächern und Böden ist jede Menge Asbest verbaut.

Eine Ikone wird neu konfiguriert

Der Versuch eines Investors Anfang der 2000er-Jahre den Kapselturm abzureißen, scheiterte an der Weltwirtschaftskrise 2008. Eine Komplettsanierung des ikonischen Bauwerks wurde auf 75 Millionen Dollar geschätzt, doch ein Investor dafür ließ sich nicht finden. Nun haben sich die verbliebenen Bewohner und Eigentümer mit dem Input von Kisho Kurokawa Architects und dem Urban Design Office Chiyoda-ku auf eine gemeinsame Lösung geeinigt.

Der Nagakin Capsule Tower wird in seine einzelnen Module zerlegt, die als bewohnbare Tiny Houses verkauft oder an Museen verschenkt werden sollen. Die Restaurierung der Kapseln nach ihrer Originalausstattung möchten die Initiatoren über ein Crowdfunding finanzieren. Anstatt sie abzureißen und zu zerstören, wollen sie die Ikone also wiederbeleben und neu konfigurieren. Eine Lösung, mit der auch die Metabolisten von damals zufrieden wären.