Leben in Lockdown Under

Gänzlich anders präsentiert sich wohl die Situation in Ländern, in denen sich das gesellschaftliche Leben verstärkt außerhalb der eigenen vier Wände abspielt. Wie zum Beispiel in Südamerika. Hier spielte Lebensraum in der Vergangenheit eine weniger große Rolle. Das erkannte auch eine vierköpfige Familie in Ecuador. „Wir lebten vor Corona eher einen nomadischen Lebensstil“, erzählen die Eltern rückblickend.

Gefangen im Lockdown

Und das hätte während des ersten Lockdowns buchstäblich dazu geführt, dass ihnen die Decke ihres 65 Quadratmeter großen Appartements auf den Kopf gefallen sei. Nach wenigen Woche war klar: Ihr Wohnraum musste mehr zu bieten haben, als bloß ein Dach über dem Kopf.

Knackige Bauvorgaben

Das war jener Moment, an dem die Architekten von RAMA estudio als geniale Partner in ihr Leben traten. Der konkrete Auftrag an die für ihre effiziente Bauweise bekannten Planer lautete: Das bestehende Haus um Sozialräume erweitern. Komfortable und unabhängige Schlafzimmer für beide Töchter einrichten. Und die Aussicht auf das durchaus beeindruckende umliegende Waldareal bestmöglich zu integrieren.

Kleiner Nervenkitzel bei der Sache: Die Bauzeit sollte nicht mehr als drei Monate betragen. Schließlich ahnte die Familie, dass bald der nächste Lockdown kommen würde und wollte bis dahin ihr neues Heim fertig haben.