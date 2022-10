Lang lebe das Hochhaus

Gebäude müssen in Zukunft so wandelfähig sein, dass sie sich an die immer neuen Bedürfnisse ihrer Nutzer anpassen lassen. Und der Klimawandel fordert einen radikalen Ansatz im CO₂-neutralen Bauen und neue Typologien im vertikalen Städtebau. So in etwa lässt sich die Prämisse zusammenfassen, die für die Designer von Haptic Architects und die Ingenieure von Ramboll am Anfang ihres gemeinsamen Projektes stand. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit nennt sich Regenerative High-Rise – ein modulares Holz-Hochhaus, das sich beliebig adaptieren lässt.