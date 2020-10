Kunst im Getreidespeicher

Die geometrische Strenge mit den monumentalen Fluchten lässt den Menschen hier etwas klein aussehen. Doch bevor er Gelegenheit hat, sich in dem Bauwerk zu verlieren, entdeckt er die subtile Verspieltheit und die zahlreichen Referenzen an das architektonische Erbe des Ortes. Drehbare Backsteinpaneele, die die Hochgeschlossenheit des Atriums durchbrechen. Inszenierte Verfallsspuren, die wie Narben scheinbar die Fassade aufbrechen. Als hätten die Backsteine in ihrer makellosen Rundung der Oberflächenspannung nachgegeben. Die Architekten hinter dem TaoCang Art Center haben hier aus alter und neuer Substanz ein Gesamtbauwerk geschaffen, das beides gleichzeitig schafft: spannungsgeladene Dualität und feinsinnige Einheit.