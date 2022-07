Kür der Holzbau-Avantgarde

Ein Monument für den Baustoff Holz

Das Anthony Timberlands Center for Design and Materials Innovation soll die Holzbau-Ingenieure von morgen ausbilden. Weil es für die neue Fachabteilung der Fay Jones School of Architecture and Design eine besondere Architektur braucht, lobte man einen Wettbewerb aus. Der neue Bau sollte nicht nur die notwendigen Räumlichkeiten bereitstellen, sondern auch eine neue Landmark für Arkansas sein. Ein Showcase für den modernen Holzbau, ein Monument für den nachhaltigen Baustoff mit der jahrhundertealten Tradition.

Die bedeutendsten internationalen Architekturbüros matchten sich um den innovativsten Ingenieur-Holzbau. Neben dem Entwurf des japanischen Architekten Shigeru Ban schafften es auch das dänische Büro Dorte Mandrup und die US-amerikanischen Holzbau-Pioniere von Lever Architecture ins Finale. Den Siegerbeitrag lieferte das Dubliner Architekturbüro Grafton Architects, deren Gründerinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara 2020 den Pritzker-Preis erhielten.