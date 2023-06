„Kopenhagen zu 86 Prozent klimaneutral“

Für die Stadt selbst wird dieses Jahr dazu genutzt, sich intensiv mit seinen Bürgern auszutauschen. All die Inputs aus den Gesprächen fließen anschließend in die neue Stadtplanungsstrategie und die Architekturpolitik. Wohin soll sich die Stadt in Zukunft entwickeln?

Was sind die neuesten Ansätze in der Architekturpolitik?

Was sich in den letzten beiden Jahren wirklich geändert hat, ist der Gedanke des Konservierens. Alte Strukturen nicht abzureißen, sondern wiederzuverwenden und zu erhalten. Das ist etwas, das die Bewohner selbst mit ihrem Wunsch vorantreiben, dass historische Gebäude aus den unterschiedlichsten Epochen in der Stadt vertreten sind. Die Politik hat dies mit einer Reihe von Kampagnen unterstützt. Unter dem Motto „Soul of the City“ beispielsweise nominierten die Kopenhagener Gebäude, die man für die Zukunft erhalten soll. Dabei geht es nicht um Bauwerke, die besonders schön oder repräsentativ für einen bestimmten Stil sind. Sie würden niemals in einem Architekturmagazin erscheinen, aber sie sind dennoch Teil der Geschichte und Identität einer Stadt. Es ist eine neue Art der Bewertung von Architektur, die auch in der Politik ihren Niederschlag findet.