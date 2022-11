Klimaneutral nachverdichten

Ein hoher Grad an Versiegelung, massive Speichermassen und nahezu keine Vegetation. So lautete die städtebauliche Diagnose und Ausgangslage einer neuen Quartiersentwicklung in Bielefeld. Die Problematik allerdings ist eine generische, die auf unzählige Städte zutrifft und im Hinblick auf die Klimaerhitzung nach neuen Lösungsansätzen verlangt. Denn damit die Städte von morgen noch bewohnbar und lebenswert sind, müssen ihre städtebaulichen Parameter jetzt neu verhandelt werden. Der Wettbewerbsbeitrag des Wiener Architekturbüros Querkraft taugt nicht nur als Entwurf für Bielefeld, sondern auch als Blaupause für die Stadt von morgen.

Strategien gegen Hitzeinseln

Besonders in den Großstädten sind heute die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu spüren. In hoch versiegelten Gebieten entstehen in der warmen Jahreszeit sogenannte Hitzeinseln, die zu gesundheitlichen Belastungen der Bevölkerung führenkönnen. Im Rahmen des EU-Projektes Urban Heat Islands werden Strategien entwickelt, die den Hitzestress in den Städten verringern sollen.