Kampf dem Donut-Effekt!

Wenn er sich nur in Form von Schwimmreifen um die Leibesmitte bemerkbar machen würde, wäre er vielleicht nur halb so schlimm: Der Donut-Effekt. Leider aber bleibt es nicht dabei. Nein, er befällt auch ganze Ortschaften: Hinterlistig zieht er über Nahversorger an der Peripherie Frequenz aus dem Ortzentrum ab und lässt diesen ab- und aussterben.