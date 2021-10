Jetzt wird Sandstein neu entdeckt

Eigentlich ist Rajasthan ein nordindischer Bundesstaat an der Grenze zu Pakistan. Seine prachtvollen Paläste und Festungen erinnern an die vielen Königreiche, die einst um die Vorherrschaft in der Region gekämpft haben. Ganz besonders das Wahrzeichen der Hauptstadt Jaipur: der Stadtpalast aus dem 18. Jahrhundert.

Sandstein gibt die Stadtfarbe vor

Erbaut aus rosafarbenem Sandstein. Genau so, wie die meisten anderen Gebäude in seinem Umfeld. Das hat Jaipur auch seinen Namen gegeben – dieser bedeutet übersetzt so viel wie die „rosafarbene Stadt“. In Rajasthan wird seit vielen Jahrhunderten der farblich besonders schöne Sandstein abgebaut. Und in die ganze Welt verschifft.

Deshalb steht der Begriff Rajasthan auch für weit mehr, als bloß eine Region. Er steht für hochwertigen Sandstein. So wie etwa Tixo für Klebeband. Oder Nivea für Handcreme.