Jetzt kommt Bewegung ins Büro

FitSeats gibt es in den drei Farbvarianten „Pure Nature“ (braun), „Black Panther“ und „White Lotus“. Die Geräte lassen sich – mit oder ohne inkludierte Workstation – über den eigenen Onlineshop entweder direkt kaufen oder für jeweils 24 Monate anmieten. Auf jeden Fall können sie vorab kostenlos getestet werden.

FitSeat – Natürlichkeit und Nachhaltigkeit

Dass der Rahmen des Fitnessgeräts in ansprechendem Holz gehalten ist, ist natürlich eine bewusste Entscheidung seines Erfinders: „Holz ist einfach ein wunderbarer Werkstoff, der neben seiner Natürlichkeit und Nachhaltigkeit, die für uns eine ganz wichtige Rolle spielt, noch viele andere Vorteile hat. Holz hat uns von Anfang an erlaubt, ohne große Formbaukosten direkt ein fertiges Produkt herzustellen. Der tragende Rahmen musste nicht extra verkleidet werden, sondern ist voll in die Optik des FitSeats integriert. Diese Sichtbarkeit unserer Holzrahmen ist übrigens für viele unserer Kunden ein entscheidendes Kaufkriterium.“

Im Misserfolg steckt Erfolg

Jan Gumprecht konnte die Löwen im VOX-Studio Ende 2018 übrigens nicht dafür begeistern, gegen eine Beteiligung in der Höhe von 150.000 Euro zehn Prozent des Start-ups zu übernehmen. Die Sendung verbucht er dennoch als Erfolg: Im Anschluss an die bundesweite Fernsehwerbung gingen zahlreiche Bestellungen ein. Dr. Gumprecht und sein Team haben sie nach und nach abgearbeitet – und dabei eifrig in die Pedale getreten.

Text: Hannes Kropik Fotos: MG RTL D – Frank Hempel, Fitseat