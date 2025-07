Jede Menge Öko-Baukunst

Das Strohdach ist, ebenso wie das Holz, in der japanischen Baukultur tief verankert. Bereits in der Jōmon-Zeit, die vor rund 14.000 Jahren begann, lebten die Menschen unter Dächern aus Schilf, Gras oder anderem Pflanzenmaterial. Es spielte eine wichtige Rolle im jahreszeitlichen Rhythmus der Satoyama. Das sind traditionell gepflegte Ökosysteme am Land, die vom Menschen geschaffene Kulturlandschaften in die natürlichen Lebensräumen von Tieren und Pflanzen integrierten. Ein symbiotischer Ansatz, der eine hohe Biodiversität und einen nachhaltigen Lebensstil der japanischen Bevölkerung sicherte. War das Schilfdach über Jahrtausende die am meisten verbreitete Bauweise, so fand sie nach dem Zweiten Weltkrieg ein abruptes Ende.