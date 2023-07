Japans größte Dachkonstruktion aus Sperrholz

Laut Masaya Hayashi, leitender Ingenieur in der Hochbauabteilung von der Tokyu Construction, führte sein Team vor dem Baustart auch umfangreiche Experimente durch und analysierte die daraus gewonnenen Erkenntnisse genau, um ein möglichst hohes Maß an Präzision zu erreichen. Beispielweise wurde auf diese Art und Weise im Vorfeld ermittelt, ob und wie es den Monteuren an besten mögliche sei, Stellen zu erreichen, an denen Schrauben festgezogen werden mussten.