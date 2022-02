Inspiriert von einer neuen Generation

Tatsächlich haben sich Strand+Hvass an den Bedürfnissen der Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale orientiert: „Wir haben versucht, die Anforderungen der neuen Generation zu definieren. Was wir jetzt sehen, sind die Veränderungen. Nicht nur der Schreibtisch, sondern auch weiche Sitzgelegenheiten in Loungebereichen werden für Angestellte zum Arbeitsplatz. So steigt die Nachfrage nach zwangloseren, entspannteren Arbeitsbereichen, bei einem gleichzeitigen Bedürfnis nach ständiger Bewegung.“

Narbutas – Von der Natur inspiriert

Dänemark und Litauen haben zwar keine gemeinsame Grenze, liegen aber beide malerisch an der Ostsee. Und so passt es, dass sich Strand+Hvass bei ihrem Design von der Natur inspirieren ließen: Wellen, die über Felsen und Steine der Küste brechen – und dabei die Formen dieser Felsen und Steine glatter erscheinen lassen. Denn es gibt ja immer noch diesen einen Ort, der noch schöner ist als zu Hause (und vielleicht sogar schöner als das Büro): der Strand, mit freiem Blick hinaus aufs Meer.

Text: Hannes Kropik Fotos: Narbutas