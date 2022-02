Insel-Resort mit feinen Extras

Außergewöhnliche Extras wie die Klangtherapiehalle „Seda“ oder der von Palmen gesäumte Klangpfad sind ebenfalls im extravaganten Stil des JOALI BEING Insel-Resorts gestaltet. Jedes Detail fügt sich unaufdringlich in die natürliche Umgebung ein und passt sich in Form, Farbe und Material an diese an.

Strategien mit Hand und Fuß

Wer meditative Relax-Strategien am und überm Wasser schätzt, wird „Ozean Sala“ präferieren: Ein Steg führt vom Strand zum hübschen Stelzen-Bauwerk, wo derlei geboten wird. Einen Yoga-Pavillon und ein Meditationsdeck gibt’s natürlich auch. Und ein Podologie-Zentrum, in dem Experten sich um etwaige Fußprobleme der Besucher kümmern. Grandioser Meerblick inklusive, versteht sich.