In den Tiefen des Forstes

Der visuell dominante Gebäudeabschnitt dient im Prinzip als Verwaltungsteil, der zweite als Holzverarbeitungsbetrieb, wo zudem die Sozialräume für die in den Wäldern tätigen Mitarbeiter liegen. Laut der zuständigen Designer des Projekts – 20-20 Architekti und Vyšehrad Atelier – „interpretiert der Entwurf die Tradition der Architekturtypologie von Forst- und Wirtschaftsgebäuden: in Form und Material ebenso wie in Funktionalität.“

Neuübersetzung einer Waldhütte

Dieses Thema habe von Beginn an die Richtung vorgegeben: „Das Hauptziel war die fortschrittliche und zeitgemäße Darstellung einer ursprünglichen Morphologie.“ Wie man diese Neuübersetzung einer Waldhütte angegangen ist, sieht man etwa am traditionell gestalteten Satteldach, das jedoch eine völlig abstrakte Form ohne Dachüberstände hat.