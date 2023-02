Im Weingarten der Künste

Ort der Leidenschaften

Aber zurück zum Weingut. Donums Pinot Noir gilt als einer der besten in Kalifornien. Hier werden Weine in kleinen Mengen produziert, "um den Nuancen und der Komplexität des Terroirs voll gerecht zu werden", wie es die Betreiber ausdrücken. "Der intuitive Stil des Donum-Winzerteams führt zu wunderbar ausgewogenen, vom Terroir geprägten Weinen."

Die Warburgs wollten aber noch mehr. Sie wollten einen Ort schaffen, der all ihre Leidenschaften miteinander in Verbindung bringt: Kunst, Design, Natur, Wein. Man beauftragte Studio Other Spaces (SOS), ebenjenen Ort zu kreieren – und das in Berlin ansässige Studio des Künstlers Olafur Eliasson und des Architekten Sebastian Behmann entwarf den Vertical Panorama Pavilion.