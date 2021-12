Im Tal der Mode

Auch wenn die einzelnen Gebäude in ihrem Zusammenspiel die umliegende Hügellandschaft nachahmen sollen, mutet jedes einzelne überraschenderweise nicht etwa organisch an, sondern vielmehr hart und kantig. Die Gipfel und Täler aber werden durch geneigte und begrünte Dächer doch spektakulär imitiert. Zumal die zukünftigen Menschen in Fuse Valley auf den Außenwänden sogar spazieren gehen können.

Die über Wände gehen

„Diese sind in ähnlicher Weise geneigt, mit gerasterten, abgeschrägten Fassaden, die sich zum Boden hin verjüngen, um die öffentlichen Wege zu verbreitern und die Gehwege zu überdachen“, so BIG in seiner Projektbeschreibung. Zudem wolle man Wege im Freien anlegen, die die Besucher um das Dorf herum und hinauf zu den Bürogebäuden mit Schrägdach führen und so eine Erweiterung des umliegenden Hangs schaffen.

Zwischenmenschlichkeit im Vordergrund

„Die einzelnen Gebäude, die die verschiedenen Elemente der Organisation bilden, sind miteinander verbunden, um große, zusammenhängende Arbeitsumgebungen zu schaffen. Physisch konsolidiert, aber räumlich variiert, um zwischenmenschlicheErfahrungen zu ermöglichen“, sagt BIG-Partner João Albuquerque.