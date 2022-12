Im Son Fogueró findet man die Reset-Taste wieder

Was die Umgebung betrifft, ist das Son Fogueró wirklich privilegiert: Das kleine Landhaus liegt in traumhaft ruhiger Alleinlage mitten im Herzen von Mallorca. Die spanische Insel im westlichen Mittelmeer ist ein Naturparadies. Schon im Januar verwandelt sie sich in einen riesigen blütenübersäten Garten.

Historische Finca mit traditioneller Architektur

Das kleine Dorf Maria de la Salut, in dessen Nähe die historische Finca gelegen ist, ist etwa 35 Kilometer von der Hauptstadt Palma de Mallorca entfernt. Das exquisite Öko-Hotel weist die traditionellen rustikalen Kalksteinmauern sowie flachen Ziegeldächer auf. Im paradiesisch begrünten Innenhof duften Jacarandabäume, Oleander und Bougainvillea.