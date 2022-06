Im Schatten des Waldes

Ein geschichtsträchtiger Garten

Es liegt zwischen Felsen, Zedern und Yuzubäumen, in einem urwüchsigen Garten, der vor 400 Jahren in der alten Kaiserstadt angelegt wurde. Die sechs Pavillons des Hotels sind auf Plateaus errichtet, die für ein Textilmuseum bestimmt waren, das nie gebaut wurde. Auch die Hotelbetreiber mussten an die 20 Jahre warten, bis die Baugenehmigung an diesem historischen Ort erteilt wurde. Dass die Baukörper mit ihrer karbonisierten Shou-Sugi-Ban-Fassade in den Schatten der hohen Sicheltannen kaum auszumachen sind, spielte dabei eine wesentliche Rolle.

Das Resort wurde mit dem Ahead Hotel of the Year Award 2021 ausgezeichnet, weil es sich in seiner Schlichtheit so saumfrei in die umgebende Landschaft einpasst. „Unsere Juroren haben das Aman Kyoto für sein makelloses Design und seine Sensibilität gegenüber den Unesco-Weltkulturerbestätten ausgewählt“, ergänzte die Ahead-Jury, die jedes Jahr herausragende Hotelprojekte prämiert.