Im Einklang mit der Natur

Viele Aspekte, die „Living the Noom“ ausmachen, finden sich auch in aktuellen Projekten anderer vorausdenkender Architekten. Zum Beispiel in Vincent Callebauts Konzept für Aix-les-Bains, das urbane Lebensmittelproduktion fördert. Oder in Powerhouse Companys Anlage „HOLT“, die einen eigenen Wohn-Wald und viel Raum für kommunikatives Zusammensein schafft.

Für Mensch und Natur

Was Sanzpont und Pedrajo + Pedrajos deutlich kleiner dimensioniertes Konzept von Großprojekten wie diesen unterscheidet, ist unter anderem die Möglichkeit, es auch andernorts zu realisieren. Es deckt sich in vielen Facetten mit dem Ziel der Organisation „We the Planet“, die sich als globale Plattform für Maßnahmen engagiert, die allen Lebewesen, der Natur und dem Planeten eine gute Zukunft sichern. Auch deren Projekte, wie etwa der schwimmende Campus, basieren auf dem Vorsatz, der Natur bei Bauvorhaben mindestens ebenso viel Substanz zurückzugeben, wie sie nehmen.