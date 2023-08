Im Auge des Betrachters

Als der Haringvliet an der niederländischen Küste noch eine Meeresbucht war, erntete man hier das am Ufer wachsende Schilfrohr für die regional typischen Reetdächer. Nach seiner Abdämmung entstand ein Binnengewässer, dessen Schilfgürtel wieder zum Brutgebiet zahlreicher Vogelarten wurde. Schilfrohrsänger und Rohrammern treffen hier auf Seeschwalben, Möwen & Co. Das Naturschutzgebiet Scheelhoek ist zur erklärten Traumdestination für Naturliebhaber, Ornithologen und Fotografen geworden. Den besten Blick auf die artenreiche Fauna genießt man in der Vogelskieke Tij, dem Vogelobservatorium am südlichen Ufer des Haringvliet.