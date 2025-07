Holzkunst zum Abheben

Was entsteht, wenn ein Meister alter Schnitz-Kunst und ein KI-gesteuerter Roboter einen sechs Meter langen Balken gestalten? Besucher der 19. Architekturbiennale in Venedig 2025 konnten das Ergebnis bereits bestaunen: Zur Hälfte von einem bhutanischen Künstler und zur anderen von einer Maschine geformt, verrät das Holzstück, was Bhutans neuen Gelephu International Airport prägen wird. Denn das dänische Top-Büro Bjarke Ingels Group (BIG) setzt bei dessen Design auf eine faszinierende Verbindung von Tradition und Innovation. Und demonstriert, wie Technologie zu Erhaltung und Weiterentwicklung lokalen Handwerks beitragen kann.

Nachhaltig für die Zukunftsstadt

Das in Venedig unter dem Titel „Ancient Future“ präsentierte Schaustück kann man vor Ort noch bis September sehen. Aufs Gesamtwerk, also den neuen Flughafen, der für Bhutans Mindfulness City gebaut wird, wird man noch etwas warten müssen: Die Fertigstellung dieses Teils des von BIG, Arup und Cistri entworfenen Masterplans für die Zukunftsstadt des kleinen Königreichs steht erst für 2029 auf dem Plan. Man kann allerdings davon ausgehen, dass der Gelephu International Airport tatsächlich einzigartige Reise-Erlebnisse schaffen und zum Musterbeispiel nachhaltiger Bauweise geraten wird.