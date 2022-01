Holzhaus mit Rückbaugarantie

Das neunstöckige Gebäude ist Teil des neuen Stadtentwicklungsgebietes Kajstaden im schwedischen Västerås, eine Stunde von Stockholm entfernt. An die 700 neue Wohnungen sollen hier in den kommenden Jahren entstehen. Das Tall Timber Building ist das Flaggschiff des neuen Viertels und hat einen Platz in der ersten Reihe, direkt am Ufer des Mälaren, Schwedens drittgrößtem See.

Seeblick für alle

Der Seeblick ist in dem Gebäude kein Privileg für Bevorzugte, sondern schön demokratisch verteilt. Der Wohnblock mit der markanten Holzfassade bietet nämlich allen Bewohnern freien Blick aufs Wasser. Dabei sind die Apartments so angeordnet, dass jedes Wohnzimmer samt angrenzender Terrasse zum Ufer hin ausgerichtet ist.

Der Entwurf des Gebäudes stammt vom skandinavischen Architekturbüro C.F. Møller Architects, das noch wesentlich höhere Woodscraper in der Pipeline hat. So etwa das Projekt Fjordporten in Oslo und das Hochhaus Västerbroplan auf der Stockholmer Königsinsel.