Holzdorf im Herz der Stadt

Fælledby wird Kopenhagens erstes neues Viertel sein, das vollständig aus Holz gebaut wurde. Entwickelt wird Fælledby von By & Havn. Ein Datum für die geplante Fertigstellung des Holzdorfs in Dänemarks Hauptstadt wurde bisher nicht genannt.

Zukunftshoffnung „Fælledby“

Dass man sich vor Ort darauf freut, scheint allerdings gewiss, betont Anne Skovbro, Geschäftsführerin des Projekt-Entwicklers By & Havn. „ Fælledby“ sei ein aufregender und innovativer Vorschlag. Anders als alles, was in Kopenhagen bisher errichtet wurde. Und, so Skovbro: „Die Botschaft unseres Dialogs mit den Bürgern vor Ort war völlig klar: Wir wussten, dass wir die Verantwortung hatten, die Pflanzen- und Tierbewohner der Gemeinde umfassend zu betreuen und gleichzeitig eine nachhaltige Nachbarschaft in diesem Umfeld aufzubauen. Wir konzentrieren uns intensiv auf die Entwicklung des Fælledby-Masterplans zu natürlichen, lokalen Bedingungen“.

Text: Elisabeth Schneyder

Bilder & Grafiken: Henning Larsen

Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.