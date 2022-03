Holzbau mit Industrial Chic

Ein Bürogebäude mit Wohncharakter

Das wohl markanteste Element des Entwurfs ist das zentrale Atrium, in dem alle Ebenen und Einheiten zusammenkommen. Mit seinen Loggien, dem hohen Tageslichteintrag und den vielen Holzoberflächen bekommen die Büroflächen hier einen sehr wohnlichen Charakter. „Mit dem i8 verbinden wir die Prinzipien des gesunden Wohnens mit dem Konzept des flexiblen und kreativen Arbeitens“, so Mandrup.

Der gesamte Bürokomplex ist so konzipiert, dass die Räume flexibel sind und an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden können. „Der Grundriss bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Räume, die problemlos als Einzel- oder Teambüros, oder in beliebiger Kombination gestaltet werden können“, so die Beschreibung des siegreichen Beitrags zum ausgeschriebenen Architekturwettbewerb.