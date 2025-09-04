Holzbau gibt den Takt vor

Designing Future Society for Our Lives. So lautet das übergeordnete Thema der diesjährigen Expo in Osaka, die noch bis 13. Oktober läuft. Dieser Leitgedanke kann als Anregung gesehen werden, dass die Weltausstellung, die 1851 erstmals stattfand, mehr sein kann als ein unterhaltsamer Marktplatz für nationale Selbstinszenierung. Bei 158 teilnehmenden Ländern hat sie das Potenzial, zu einem globalen Showcase für jene Innovationen zu werden, die unsere Welt in den nächsten Jahrzehnten voranbringen können. Herausforderungen gibt es genug, allen voran die Klimakrise.

Die 16,5 Meter hohe Holz-Skulptur wurde vom Wiener Büro BWM Architekten entworfen.

Ein Thema, das bei derart vielen, kurzfristig hingestellten Bauwerken immer mitschwingt. Denn bekanntlich ist die Baubranche mit rund 40 Prozent aller CO2-Emissionen maßgeblich für die globale Erderwärmung mit verantwortlich. Innovative Bandkonstruktion Eingefasst vom Grand Ring, der größten Holzkonstruktion, die bislang von Menschenhand erbaut wurde, steckte Japan den diesjährigen Rahmen zirkulär ab. Österreich antwortete mit einem publikumswirksamen Notenband, das zwei nationale Exportschlager miteinander verbindet: das musikalische Erbe und die hoch entwickelte Holzbautechnologie. Nachhaltigkeit ist weitaus mehr als ein regulatorischer Rahmen. Sie ist wesentliches Prinzip für zukunftsfähiges Wirtschaften. Expo-Büro Österreich