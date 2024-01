Holz-Wohntraum „Nachteiland“

An der Rudi van Dantzigstraat besteht der Sockel aus drei- bis sechsgeschossigen Trakten. Diese passen MVRDV und Space Encounters in Größe und Höhe der Nachbarschaft an. Hier ist auch eine Reihe von doppelt so hohen Räumen für Geschäfte und Cafés Teil des Konzepts. An der Seite des kleinen Parks indes wird der Sockel noch weiter aufgebrochen, um eine Reihe von Stadthäusern zu schaffen. Diese werden in der Mitte durch ein Gemeinschaftsgewächshaus und eine breite grüne Treppe unterbrochen, die das Grün nach oben hin verlängert: zu einem Innenhof im ersten Stock im Zentrum des Grundstücks.