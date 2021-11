Holz-Tower auf der Parkgarage

So zeigt auch die numerische Fassade des Woodscrapers das jeweilige Stockwerk an, und das normal und spiegelverkehrt, für die Ansicht von innen und von außen. Die geschosshohen Zahlen vor den Fenstern und Verglasungen haben noch eine zusätzliche Funktion, wie Berensson erklärt: „Die Fassade hat auch praktische Vorteile. Sie dient der Beschattung und sorgt so dafür, dass das Gebäude gekühlt wird und energieeffizient ist.“

Umnutzung der Parkgarage als Gewerbeflächen

Die vertikale Bauweise des Trätoppen, was so viel heißt wie „Baumkrone“, dränge sich in diesem Fall auf. „Wenn das Parkhaus so zentral liegt wie das auf der Regeringsgatan 47, macht es durchaus Sinn, ein Hochhaus zu bauen, in dem viele Menschen, Shops und Restaurants Platz haben.“