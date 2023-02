Holz, das Sturm und Wellen trotzt

Starker Wind und raues Wetter sind an Dänemarks Küste nichts Außergewöhnliches. Das jüngst eröffnete Maritime Center der Hafenstadt Esbjerg hingegen schon. Und zwar gleich in vielfacher Hinsicht. Denn das von WERK Arkitekter und Snøhetta entworfene Gebäude ist sowohl ein Gewinn für die lokale Gemeinschaft als auch ein Musterbeispiel für robusten Holzbau, der Umwelt und Menschen Freude macht.

65 Kilometer Kiefernholz

Schon der Name des Neubaus klingt nach Schutz und Wärme: Das als „The Lantern“ (die Laterne) bekannte Maritime Center ist so konzipiert, dass ihm weder Sturm noch Hochwasser etwas anhaben können. Um dies auch dann zu garantieren, wenn das Wasser den neuen umliegenden Damm übersteigt, wurde zwar die Basis bis zum ersten Stock aus in einem Zug gegossenem Beton gebaut. Fassaden- und Dachkonstruktion jedoch bestehen aus rund 65 Kilometern europäischem, thermobehandeltem Kiefernholz.