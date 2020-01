„Höhle und Tal“

Wer meint, Bürotürme wären ohnehin stets fade Klötze, ist im Irrtum. Ob extravagante Form, nachhaltige Bauweise oder beides: Viele Beispiele moderner Architektur beweisen längst das Gegenteil. So, wie der neue Detech-Firmensitz, der derzeit in Hanoi entsteht. Denn für diesen hat sich das international tätige Studio LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) ein Design einfallen lassen, das ebenso originell wie menschenfreundlich ist.

Variantenreiche „Turm-Familie“

Der Hauptsitz von Detech umfasst eine Gruppe miteinander verbundener Türme, darunter auch das ursprüngliche Gebäude des rasant gewachsenen Familienunternehmens. Der Komplex liegt im aufstrebendem Stadtteil My Dinh. Und Detechs Geschäftsfelder reichen von Umweltprojekten über Motorräder bis hin zur Biotechnologie.LAVA und Projekt-Partner Inros Lackner interpretierten diese Vorgaben als Gruppe von Gebäuden mit unterschiedlichem Erscheinungsbild und unterschiedlicher Größe, die jedoch alle miteinander verbunden sind – wie auch die Geschäftsbereiche selbst.