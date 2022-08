Höfe für alle

Heute sind diese Höfe nicht nur Zeugnis der Berliner Stadtgeschichte, sondern auch Schauplatz einer lebendigen Kiezkultur. Neben individuellen Läden und Cafés finden sich in manchen Höfen auch kleine Manufakturen, Galerien und Theater. An diese Tradition möchte das Projekt The PettCo in der Pettenkoferstraße in Berlins Samariterkiez anknüpfen. Das neue Stadtquartier liegt in Friedrichshain, einem Viertel, in dem man mit der Stadtplanung der letzten Jahrzehnte und der damit einhergehenden Gentrifizierung besonders unzufrieden ist.

Architektonische Öffnung zur Nachbarschaft

The PettCo möchte es besser machen. Den sozialen und ökonomischen Strukturwandel wird man nicht aufhalten, aber das Projekt leistet einen Beitrag dafür, die Stadt klimafit zu machen und die lokale Community zu stärken. Dabei setzt die Bauherrschaft auf eine klimaneutrale Holz-Hybrid-Bauweise, die Sanierung von historischem Bestand und die Schaffung von neuem öffentlichem Raum.