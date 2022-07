Hochzeit, einmal anders

Reist man mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Tai'an in China so sieht man gleich neben der Bahnstation den Mond und eine Art Wolke, auf der er zu schweben scheint. Es ist natürlich nicht der „richtige“ Mond, nicht der, den man am Himmel sieht.

Aber mit „Hometown Moon“ verfügt der chinesische Großraum in der Provinz Shandong über den Mond, der niemals untergeht und über eine Art Eventhalle zugleich, über einen Versammlungs- und Identifikationsort. Nicht zufällig wurde ihm der Name Hometown Moon gegeben, was wörtlich „Mond der Heimatstadt“ bedeutet.