Hoch über dem Lysefjord

Minimaler Fußabdruck in der Landschaft

Die ersten beiden „Himmelslogen“ befinden sich am nahegelegenen Skjerafjell. Sie sind zwar nicht ganz so nah an die Felskante gebaut, Höhenangst wäre in dieser Unterkunft dennoch ungünstig. Um die Topografie des felsigen Terrains nicht zu beeinträchtigen, wurden die zweigeschossigen Hütten auf einzelne Stahlsäuen gestellt, die drei Meter tief im Felsen verankert sind. „Es gibt einem das Gefühl, über der Landschaft und dem Lysefjord zu schweben“, beschreibt es Tom Norland, der Betreiber der Skylodges.

Es gibt einem das Gefühl, über der Landschaft und dem Lysefjord zu schweben. Tom Norland, Gründer von The Bolder Skylodges

Mondäne Cabin-Hotels in unberührter Landschaft sind weltweit im Vormarsch und bedienen den steigenden Wunsch nach einem Zufluchtsort fernab von Zivilisation und Alltag. Es gibt sie mit verspiegelter Fassade, wie das Resort Arcana im kanadischen Ontario oder die Mountain and Cloud Cabins in der chinesischen Provinz Hubei. Es gibt sie auch in Ei-Form, auf arktischen Wassern und als avantguardistische Interpretationen von Star-Architekten.