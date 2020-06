Hippie(t)raumkapsel „AirShip“

Wer ein solches Hippie(t)raumschiff sein Eigen nennen möchte, muss in Sachen Preis mit rund100.000 GBP (112.168,44 Euro) für Schale und Beschläge rechnen. Wie viel darüber hinaus zusammenkommt, hängt von Ausstattungswünschen und Transportkosten ab.

Auskunft über Details, zusätzliche Optionen und Ausstattungen bietet das für den Verkauf zuständige Unternehmen Out of the Blue Ltd.

„AirShip“ zum Probe-Wohnen

So ganz „ins Blaue“ zu ordern brauchen potenzielle Käufer allerdings nicht. Denn wer’s erst einmal ausprobieren will, kann das Original für einen Testaufenthalt mieten: Ein voll ausgestattetes „AirShip“ lässt sich via Airbnb buchen – Traumlage in Schottland mit Blick auf den schönen Sound of Mull inklusive.

Text: Elisabeth SchneyderBilder: Nigel Rigden