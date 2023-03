Hier hat der Winterblues keine Chance

Mit La Cadrée Perchée hat das kanadische Architekturbüro L’Empreinte Design Architecture ein Zuhause geschaffen, dessen Bewohner in ständiger Interaktion mit der Natur sind. Überhaupt wird in Kanada immer wieder sehr naturnah entworfen und gebaut, wie das etwa die Hütten Cabin A von Bourgeois Lechasseur Architects nahe des beliebten Skigebiets Massif Petite-Rivière-Saint-François verdeutlichen.

Lichtdurchflutete, einladende, gemütliche Atmosphäre

Das lichtdurchflutete Wohnaus mit acht Zimmern ist inmitten eines Ahornhains, hoch oben in den Bergen am Rande des Lac Franc in Morin-Heights, in der Region Laurentians in Québec, gelegen. Es wurde vom Architekturfotografen und gleichzeitig Gründer des Architekturbüros, Pier-Olivier Lepage, für den Eigengebrauch entworfen. Seine Vision war es, tagtäglich die Lebensenergie der Natur „einsaugen” zu können.