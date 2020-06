Helsinkis Airport wird total chillig

Die Expansion des finnischen Airport-Terminals Vantaa in Helsinki geht hurtig weiter. 2016 fiel dafür der Startschuss. Alles begann mit dem Bau des Südpiers, dann kam der Westpier. Sukzessive schreiten die Erweiterungsarbeiten voran – bis ins Jahr 2023. Bis zu 20 Millionen Fluggäste jährlich können dann am Flughafen Helsinki begrüßt und abgefertigt werden, so das federführende Architekturbüro ALA.

Ein-Dach-Konzept

„Wir bauen den Flughafen unter dem ,Ein-Dach-Konzept‘ aus”, erklären die Projektleiter der Flughafenbetreibergesellschaft Finavia. Das bedeutet, dass die Dienstleistungen – anders als früher – in einem einzigen Gebäude, unter einem Dach, untergebracht werden. Die Wege bleiben so kurz, die Services leicht zugänglich.