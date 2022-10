Haute Couture zum Einchecken

Der Hotelschlüssel entsperrt die schwere Eingangstür der ehemaligen Druckerei im Kopenhagener Viertel Islands Brygge. Am Ende des Flurs fällt der Blick auf die beiden Originalmodelle des wohl berühmtesten Treteimers der Welt: der Vipp Pedal Bin. Er ist ein fester Bestandteil der Designgeschichte und zählt mittlerweile zur dauerhaften Sammlung des Museum of Modern Art in New York.

Vorbei an den Glastüren des Vipp Headquarters folgt man den Treppen bis ganz nach oben. Ein dezentes Schild mit der Aufschrift „Vipp Loft“ verrät dem Hotelgast, dass er sein Domizil erreicht hat. Hinter der Tür tut sich ein wandfreier Raum auf, der sich nicht gleich fassen lässt. Vom Schlafzimmer am einen bis zum Kamin am anderen Ende durchmisst man die gesamte Länge des historischen Gebäudes. Dazwischen erstreckt sich die Welt von Vipp und lädt zu einem kuratierten Design-Erlebnis ein – im mit Abstand größten Hotelzimmer der Stadt.