Haus der Musik im Blätterwald

Halbkugelförmige „Klangkuppel“ nach berühmtem Vorbild

Eines der markantesten Merkmale des Museums ist die bereits erwähnte halbkugelförmige Klangkuppel. Bis zu 60 Hörerinnen und Hörer können hier ganz in ein 3D-Klangerlebnis eintauchen. Dieses wird möglich durch die Bauweise mit 360-Grad-Surround-System. Mehr als 30 Lautsprecher beschallen Raum und Menschen in verschiedene Richtungen. So entstehen „hologrammartige“ Klangwände.

Die permanente Klanginstallation wird per Projektor visuell unterstützt. Abends dient die Kuppel als Veranstaltungsort für DJ-Acts, Vorführungen und kleinere Konzerte, heißt es beim Auftraggeber Liget Budapest Projekt.

Architektonisches und musikalisches Wahrzeichen

Das Projekt sei von Nagata Acoustics durchgeführt worden. Das japanische Unternehmen hat schon für die akustische Gestaltung der Walt Disney Conert Hall und der Elbphilharmonie verantwortlich gezeichnet.

Das Gebäude hat von den American Music Citiy Awards, die Immobilienentwicklungen im Hinblick auf Musik, Handel und Development vergeben, den Titel „Best Use of Music in Property Development/Real Estate“ erhalten. Nicht nur die „einzigartige architektonische Vision, auch das inhaltliche Konzept der Institution“ habe überzeugt. Gezeigt werde auch die „Kunst, Musik zu machen“.